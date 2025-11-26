Alcalde de Cajeme veta al comediante Brincos Dieras: Estoy y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Continúan por segundo día consecutivo los bloqueos por agricultores y transportistas en el estado de Sonora, principalmente las garita de Nogales. Si quieres conocer los detalles de esta y más noticias quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen informativo favorito que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes en el estado.

Morena definirá a su candidato a gobernador a mediados de 2026

Se tiene previsto que para mediados de 2026 se defina quién obtendrá la candidatura de Morena a la gubernatura de Sonora. Los aspirantes que suenan más fuerte son Lorenia Valles o Javier Lamarque. La presidenta estatal del partido, Judith Armenta, señaló que la candidatura se podría definir por el principio de paridad que aplicará el consejo directivo nacional a través de tómbola.

Continúa bloqueo en garita Mariposa de Nogales

Transportistas y productores retomaron el bloqueo carretero en el recinto fiscal de la garita Mariposa en Nogales, mientras que los manifestantes de San Luis Río Colorado reabrieron la Caseta del Puente por unos momentos, para desfogar el tráfico acumulado, Autoridades de los tres niveles de gobierno se mantuvieron atentas a las acciones del grupo de manifestantes.

Alcalde de Cajeme veta al comediante Brincos Dieras

Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, informó que el comediante Brincos Dieras no podrá volver a presentarse en el municipio mientras él sea presidente municipal, afirmando que el show del famoso hace apología a la violencia de género. La decisión fue anunciada el 25 de noviembre durante el Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia conta la Mujer.

