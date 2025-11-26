Arreglo del colector Centenario es clave para resolver los socavones en Navojoa: Ayuntamiento

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) inició los trabajos de rehabilitación en el colector Centenario, una obra que promete resolver los constantes socavones y colapsos en las vialidades del sector poniente de la ciudad.

De acuerdo a los reportes por parte del presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, actualmente el Ayuntamiento de Navojoa registra al menos cinco colectores colapsados por las últimas lluvias, lo cual mantiene a la ciudad en un riesgo sanitario.

Uno de los más afectados es el colector Centenario, el cual, al haber cumplido su vida útil, ha provocado constantes socavones en distintos puntos del bulevar Centenario en Navojoa, lo cual no sólo representa un riesgo para los automovilistas, sino que impide que el flujo de aguas negras llegue hasta su destino final.

Logramos llegar a los casi ocho metros que tiene de profundidad y en este momento ya está empezando a fluir el agua… Ahora sigue instalar la tubería nueva; una tubería corrugada de 36 pulgadas porque este es uno de los tubos principales que trae todas las aguas negras del sector oriente de la ciudad", explicó Artidoro Lagarda Yescas, director general del Oomapasn.

El funcionario municipal precisó que los socavones sobre el bulevar Centenario están provocando que haya una saturación y afloramientos en el sector oriente de la ciudad, por lo que al cambiar la tubería se espera lograr que las aguas negras fluyan correctamente.

Posteriormente, cuando se terminen los trabajos en el colector Nogalitos, vamos a poder cancelar este tubo (colector Centenario) y tener una tubería nueva para que haya un mejor servicio", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui