Bloqueo en Nogales: Productores y transportistas cierran por completo el Recinto Fiscal

Nogales, Sonora.- Durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre de 2025, se reactivaron las movilizaciones de manifestantes en la zona fronteriza de Nogales, Sonora, resultando en un nuevo bloqueo del Recinto Fiscal de la garita Mariposa. Esta acción, protagonizada por grupos de productores agrícolas y transportistas, marca el tercer día consecutivo de protestas en la región tras la falta de acuerdos concluyentes con la Secretaría de Gobernación (Segob).

La situación actual en este punto estratégico de conexión internacional presenta una dinámica diferenciada respecto al tipo de tránsito permitido. Según los reportes desde la zona, el bloqueo se enfoca exclusivamente en el transporte de carga pesada. Por un lado, los transportistas han decidido no dejar ingresar unidades hacia territorio mexicano, mientras que los productores impiden el paso de tráileres y camiones de carga con destino a Estados Unidos.

Esta combinación de medidas ha paralizado el flujo comercial de importación y exportación en uno de los puertos terrestres más importantes de la entidad. No obstante, es importante destacar que, a diferencia del transporte logístico, los manifestantes han confirmado que el acceso para vehículos pequeños y particulares permanece abierto, permitiendo la circulación de automóviles ligeros por la ruta, aunque con la presencia visible de los mencionados grupos inconformes.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA Cierran completamente el Recinto Fiscal de Nogales en la ruta de garita Mariposa ( confirman si hay acceso a vehículos pequeños pero cerca de la frontera ). Trailers y vehículos de carga No ingresan a México (por decisión de transportistas) y tampoco podrán hacia… pic.twitter.com/hGJFpUtIPU — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 27, 2025

La exigencias

El motivo central de la reactivación del bloqueo radica en las demandas del sector primario hacia el Gobierno Federal. Martín Lim, representante del Frente Campesino, ha señalado que las mesas de negociación con las autoridades federales no han arrojado las soluciones esperadas. La inconformidad se agrupa en tres ejes que requieren atención para garantizar la viabilidad del ciclo agrícola 2025: la optimización de trámites y servicios en las ventanillas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la resolución de retrasos administrativos en la entrega de apoyos y la certidumbre técnica y presupuestal para los productores.

POR TERCER DÍA EL BLOQUEO PERO HOY CIERRAN PRODUCTORES DE #SINALOA TODOS LOS ACCESOS A #EEUU EN LA GARITA O RECINTO FISCAL DE MARIPOSA, #NOGALES, #SONORA

Ya son 72 horas, había antes solo enfocados los vehículos de carga, pero ahora ya no dejan pasar a ningún tipo de vehículos pic.twitter.com/jQA5I4QW1s — PajaritoNews (@elpajaritonews) November 26, 2025

Si bien la garita Mariposa fue liberada momentáneamente durante la noche del martes, la reanudación de las actividades de protesta este miércoles subraya la postura firme de los manifestantes. Mientras se mantiene la espera de una respuesta de autoridades que satisfaga las peticiones operativas y administrativas del sector, las afectaciones a la cadena de suministro y la logística transfronteriza comienzan a acumular retrasos considerables, afectando la dinámica comercial entre Sonora y Arizona.

uD83DuDEA8#AHORA Transportistan desalojan a productores de Sinaloa que mantienen el cierre de recinto discal en Garita Mariposa de #Nogales



Martín Lim del Frente por el rescate del campo, me hace llegar este video uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/NVp1y1Fd8Y — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui