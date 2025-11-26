BLOQUEOS en Sonora HOY: Manifestantes retoman garitas y carreteras tras no lograr acuerdos con Segob

Hermosillo, Sonora.- Los bloqueos carreteros en el estado de Sonora se mantienen activos por tercer día consecutivo, luego de que productores y transportistas no alcanzaran acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob). Las movilizaciones se reanudaron desde temprano este miércoles 26 de noviembre de 2025, afectando puntos clave de conexión internacional y rutas estatales.

De acuerdo con representantes del movimiento, la inconformidad se centra en la falta de respuesta a demandas relacionadas con trámites, apoyos y servicios operativos de dependencias como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), esenciales para el ciclo agrícola 2025.

Garita Mariposa (Nogales)

La garita Mariposa, en Nogales, ha sido uno de los puntos más conflictivos en este semana. El martes 25 de noviembre fue reabierta en tres ocasiones, y finalmente quedó liberada por la noche. Sin embargo, este miércoles por la mañana, productores regresaron para bloquear nuevamente la salida internacional y el recinto fiscal.

Martín Lim, representante del Frente Campesino y agricultor originario de Sinaloa, confirmó que continuarán con la presión hasta obtener avances concretos por parte de Segob.

Garita de Lukeville en Sonoyta

En la garita de Lukeville, en Sonoyta, el tránsito permanece libre desde ayer. Productores locales esperan reunirse esta tarde con autoridades estatales de SADER para exigir mejoras en los servicios que se brindan en ventanilla, incluidos procesos de apoyo y atención a productores. Los manifestantes aseguran que, aunque la circulación está abierta, no descartan nuevas acciones si no reciben una solución satisfactoria.

Tramo entre Baja California y San Luis Río Colorado sigue cerrado

La carretera que conecta Baja California con San Luis Río Colorado permanece bloqueada este miércoles 25 de noviembre. El cierre está encabezado principalmente por productores bajacalifornianos que también esperan respuesta de autoridades federales y estatales.

La secretaria de Agricultura en Sonora, Célida López, programó una reunión con los manifestantes a las 11:00 de la mañana, con el objetivo de destrabar las demandas y evitar que los bloqueos se prolonguen.

¿Qué exigen los productores?

Aunque cada punto tiene matices distintos, las exigencias coinciden en tres ejes principales:

Mejora en trámites y servicios de ventanilla de SADER, particularmente en apoyos para productores.

Atención directa del Gobierno Federal para resolver retrasos en procesos y autorizaciones.

Garantías para la operación agrícola de 2025, ante incertidumbres técnicas y presupuestales.

Mientras las negociaciones avanzan lentamente, las afectaciones al transporte y logística han comenzado a sentirse en zonas fronterizas y comerciales.

Panorama para las próximas horas

El movimiento sostiene que, si no hay acuerdos este miércoles, los bloqueos podrían extenderse en todo México. Autoridades estatales y federales mantienen comunicación con los grupos inconformes, pero aún no se confirma un avance concreto.

