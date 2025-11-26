Ciudad Obregón Sonora.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), a través del Comité de Transversalización de la Perspectiva de Género, realizó la develación de una placa conmemorativa por los 15 años de trabajo institucional a favor de la igualdad, como parte de la Jornada Internacional bajo el lema 'No hay excusas para el abuso en línea'.

Durante el acto, el Itson destacó los avances logrados en la consolidación de un entorno universitario que rechaza la violencia, la discriminación y cualquier forma de desigualdad. La institución reconoció la labor de quienes han contribuido en este proceso y reiteró su compromiso de fortalecer una comunidad cada vez más justa, inclusiva y equitativa.

Ciudad Obregón: Itson conmemora 15 años de igualdad y reafirma su compromiso contra la violencia de género

El rector del Itson, Jesús Héctor Hernández López, señaló que esta conmemoración representa una oportunidad para reflexionar sobre los logros alcanzados y los retos vigentes en la lucha por la igualdad sustantiva. Subrayó que la placa simboliza los avances obtenidos, pero también los desafíos por enfrentar, recordando que, como universidad pública, el Itson tiene la responsabilidad de transformar la sociedad desde la educación, la investigación y la extensión universitaria.

Asimismo, hizo un llamado a no replicar violencias dentro ni fuera de la institución y a redoblar esfuerzos para fortalecer la cultura de paz. Por su parte, Dina Ivonne Valdez Pineda, presidenta del Comité de Transversalización de la Perspectiva de Género, presentó una reseña de los 15 años de trabajo institucional. Destacó la creación del primer diagnóstico en materia de igualdad, el Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, así como la incorporación de este enfoque en la normatividad del Itson.

También resaltó la capacitación de más de 12 mil estudiantes, mil 200 docentes y 800 colaboradores; la organización de congresos, talleres y diplomados; la integración de contenidos con perspectiva de género en distintas asignaturas; la producción académica de tesis, artículos y nueve libros especializados; además del fortalecimiento de la línea de atención psicojurídica y campañas permanentes que han sido reconocidas públicamente.

La Jornada Internacional tuvo como propósito promover el combate a la violencia digital, exigiendo que los gobiernos penalicen estas conductas, que las empresas de tecnología refuercen la seguridad en sus plataformas y que la sociedad en general contribuya a erradicar el acoso y abuso en línea. El lema #NoHayExcusasParaElAbusoEnLínea enfatiza que ninguna forma de violencia digital es justificable bajo ningún argumento.

Como parte del programa, se llevaron a cabo las conferencias 'Geografía del cuerpo en tensión: estrategias de mujeres para habitar la universidad', impartida por la maestra Anna Ivette Rodríguez Navarro, de la Unison, y 'Las violencias de género en las instituciones de educación superior', a cargo de Teresa de Jesús Villaseñor Leal, de la UPES.

Fuente: Tribuna del Yaqui