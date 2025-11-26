Confirma Secretaria de Salud cinco defunciones por dengue en Sonora durante 2025

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud en Sonora confirmó cinco muertes por dengue en el estado durante 2025, las víctimas fatales corresponden a tres hombres de 20, 30 y 88 años, y dos mujeres de 39 y 55 años de edad.

Universo Ortiz Arballo, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que dos de los fallecimientos ocurrieron en julio, uno en agosto y dos en septiembre. Los decesos se registraron: tres en Guaymas, uno en Pitiquito y uno en Navojoa.

Actualmente los municipios con más casos confirmados son Guaymas con mil 252, Cajeme con 503, Hermosillo 326, San Ignacio Río Muerto 124 y Bácum 97. A nivel nacional se acumulan 82 defunciones, Sonora ocupa el séptimo lugar en fallecimientos por dengue.

A la semana epidemiológica 46, se han acumulado dos mil 663 casos positivos de dengue en Sonora en 2025, ubicando al estado en segundo lugar en casos confirmados; Veracruz ocupa el primer lugar con dos mil 078; Sinaloa el tercero con mil 344 y Guanajuato el cuarto con mil 262 contagios.

uD83EuDD9F La Secretaría de Salud mantiene brigadas en todo Sonora contra el dengue: colocación de ovitrampas para monitoreo del vector, fumigación focalizada en zonas de riesgo, control larvario y brigadas casa por casa para eliminar criaderos.



La prevención es tarea de todos uD83DuDCAA pic.twitter.com/lwf6EcPu9y — Salud Sonora (@ssaludsonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui