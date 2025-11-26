Deni Gastelum en Mesa Cancún: Propone regularización del uso de las pantallas en escuelas de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La propuesta de regularización del uso de las pantallas en planteles escolares no trata de prohibir los dispositivos electrónicos, solo limitar su uso a fines educativos, aseguró la diputada Deni Gastelum Barreras.

La legisladora de Morena en charla con los integrantes de la Mesa Cancún señaló que las niñas, niños, jóvenes y adolescentes son víctimas de abusos en la red, ya que están expuestos a contenidos no aptos, acoso en redes sociales y violencia, que perjudica su bienestar y el aprovechamiento escolar.

Detalló que la propuesta busca regular únicamente el uso de dispositivos electrónicos en los planteles educativos, no prohibirlos y que sea solo para uso de conocimiento o complemento de actividades escolares.

"Porque también están siendo víctimas las niñas, los niños, jóvenes y adolescentes; entre ellos se están agrediendo, la violencia digital nos está rebasando y se tiene que regular, no prohibir, porque es una gran herramienta si se hace con fines pedagógicos", comentó la diputada de Cajeme.

Integrantes de la Mesa Cancún

La propuesta sigue en análisis de la comisión de educación del Congreso del Estado y se socializará con autoridades educativas de Sonora y asociaciones de Padres de Familia.

Trabajo legislativo

La diputada local, como invitada de la Mesa Cancún apostó por impulsar la educación y el deporte, para el desarrollo positivo de las niñas y niños en Sonora, para una mejora social, económica y productiva.

Dijo que otra de las propuestas que presentó recientemente es la de prohibir el concubinato con menores de edad o el matrimonio infantil, para garantizar el sano desarrollo de las infancias en Sonora, ante una problemática que ha ido creciendo pese a los esfuerzos.

Tres iniciativas ha presentado la diputada en el Congreso, de las cuales una es en grupo y dos de manera individual, relacionadas con la regulación del uso de dispositivos en la educación, así como con la imposición de sanciones a quienes propicien matrimonios con menores en Sonora.

Deni Gastelum forma parte de ocho comisiones dictaminadoras en el Congreso de Sonora, de las cuales preside una.

Fuente: Tribuna del Yaqui