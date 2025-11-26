Es fundamental reivindicar a Cananea como cuna de la Revolución Mexicana: Lorenia Valles

Ciudad de México.- La senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro presentó una iniciativa con proyecto de decreto para inscribir en letras de bronce dorado en el Muro de Honor del Senado de la República la leyenda 'Cananea, Sonora: cuna y precursora de la Revolución Mexicana', con la cual busca reivindicar el papel de dicho municipio minero en uno de los hechos históricos más importantes del país, como fue la lucha revolucionaria.

La legisladora mencionó que, de acuerdo con diferentes historiadores, "la huelga de Cananea del 1 de junio de 1906 se convirtió en uno de los antecedentes de la Revolución Mexicana, pues las injusticias y la discriminación que afectaba a los trabajadores mineros animó las exigencias de mejores salarios y de un trato igual que los mineros estadounidenses en el acceso a los puestos de trabajo de las minas; exigencias que luego fueron parte de la lucha revolucionaria y, finalmente, integradas a la Constitución de 1917".

"La esencia de Cananea no solo está en el valor económico que posee como ciudad minera desde hace siglos, sino en su valor social e histórico, pues rememora la organización obrera que, durante la época porfirista, motivó la lucha por mejores condiciones laborales. Para las y los sonorenses, es fundamental que la historia reconozca el papel activo de nuestro estado en las significativas transformaciones del país", agregó.

Finalmente, Valles Sampedro aseguró que Cananea podría convertirse en un pueblo mágico en 2026, lo cual impulsará el desarrollo económico y el bienestar social de la región al fomentar el turismo en dicha ciudad. "La historia de Sonora está vinculada estrechamente a la actividad minera. Cananea tiene mucho que contar y podría sumarse a los municipios que ya forman parte del programa de Pueblos Mágicos, como Álamos, Magdalena de Kino, San Carlos y Ures".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Senado de la República