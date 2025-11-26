¿FRÍO o calor en Ciudad Obregón? Así se comportará el CLIMA Sonora HOY 26 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Este miércoles 26 de noviembre de 2025 realizarás actividades al aire libre en Ciudad Obregón? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales, recreativos o de descanso en la cabecera municipal de Cajeme, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información para que tomes precauciones.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la jornada comenzará con cielo parcialmente despejado y temperaturas frescas. Desde las primeras horas, entre las 02:00 y las 05:00, el termómetro se mantendrá entre 15°C y 16°C, con viento del norte entre 11 y 21 kilómetros por hora. Aunque el cielo no estará totalmente nublado, la sensación térmica será igual a la temperatura real.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

A partir de las 08:00 se espera un breve periodo soleado, con 16°C y viento suave del norte. El índice UV permanecerá en nivel bajo, por lo que no será necesario aplicar protector solar a esta hora. Para el mediodía, el ambiente cambiará de forma notable. A las 11:00, el cielo regresará a nubes y claros y la temperatura ascenderá a 26°C, con viento del noroeste entre dos y 15 kilómetros por hora. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que sí se recomienda aplicar FPS entre 6 y 10.

El punto de mayor calor llegará a las 14:00, cuando el termómetro marque 31°C, aunque la sensación térmica se mantendrá ligeramente más baja, en 29°C. El cielo continuará con intervalos de nubes y el viento soplará desde el oeste, entre cinco y 16 kilómetros por hora. A las 17:00 el ambiente se volverá más templado, con 27°C, todavía con nubes y claros. A esta hora, el índice UV ya será bajo.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 50 km/h, en entidades del noroeste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/javQPDHoDS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025

Durante la noche, el clima volverá a ser más fresco. A las 20:00 se esperan 21°C y viento leve del oeste, mientras que para las 23:00 la temperatura descenderá a 19°C con viento del norte apenas perceptible. El cielo se mantendrá estable, sin probabilidad de lluvia, y el índice UV permanecerá en cero.

Fuente: Tribuna del Yaqui