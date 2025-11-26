Guaymas avanza con gran inversión de Sonora en 2026 para infraestructura y turismo

Guaymas, Sonora.- Tan solo después de Hermosillo, que cuenta con muchos más habitantes, Guaymas tendrá una gran inversión por parte del Gobierno del Estado para el 2026, la cual será por el orden de los 405 millones de pesos, manifestó la alcaldesa Karla Córdova González.

En conferencia de prensa, la presidenta municipal sostuvo que como nunca un gobierno estatal había invertido tanto en Guaymas, lo que confirma al doctor Alfonso Durazo Montaño como un gobernador municipalista, que realmente voltea a ver a las comunidades.

Aseguró que desde la llegada de Durazo Montaño a la gubernatura de Sonora a Guaymas le ha ido mejor, "y qué decir del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que igual le apuesta mucho a nuestro puerto".

El rezago en Guaymas es histórico, hay muchas necesidades, agregó, pero ahí la llevamos, estamos avanzando poco a poco, siempre con el apoyo del gobernador Durazo y la presidenta Sheinbaum.

Córdova González dijo que a la inversión estatal se suman la que contempla la federación, y los recursos propios que aportará el Gobierno Municipal.

Indicó que entre las obras contempladas para el 2026 en este puerto están el malecón turístico de San Carlos, con 150 millones de pesos en una primera etapa, y 50 millones de pesos en la modernización del malecón turístico en la ciudad.

#Nacional | El Senado aprobó nombramiento de Miguel Pompa Corella, exsecretario de Gobierno de Sonora, como magistrado; Corella asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2026 uD83DuDDE3? pic.twitter.com/r8BptIOTTX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 26, 2025

Asimismo, la alcaldesa precisó que se aplicarán 40 millones de pesos en la construcción del edificio del Servicio Médico Forense (Semefo); 31 millones en el sistema de alcantarillado; 10 millones de pesos en el templo de San Fernando, entre otras importantes obras que van a beneficiar a la comunidad.

Tres millones de pesos contempla invertir el Gobierno del Estado en un albergue en la comunidad de Tórim.

Fuente: Tribuna del Yaqui