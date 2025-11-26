HELADAS matutinas y calor en la tarde: Así estará el CLIMA Sonora HOY 26 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 26 de noviembre se anticipa una jornada con contrastes térmicos importantes en Sonora, por lo que es recomendable revisar el pronóstico del clima antes de salir, especialmente si conduces, trabajas al aire libre o vives en zonas serranas. Aunque no se esperan lluvias, el estado presentará desde amaneceres muy fríos en el norte hasta condiciones calurosas en las ciudades del centro y sur. ¡Aquí más información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Sonora esta mitad de semana

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el estado de Sonora tendrá un día estable en cuanto a precipitaciones, pero marcado por el paso del Frente Frío número 16, reforzado por una masa de aire polar, lo que influirá en las temperaturas matutinas y el comportamiento del viento durante el día.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante la mañana, el estado registrará condiciones frías en gran parte del norte y noreste. Municipios como Heroica Nogales, Agua Prieta y Naco tendrán temperaturas mínimas entre 1°C y 5°C, mientras que en Magdalena de Kino se prevé un amanecer igualmente helado. Las serranías podrían presentar heladas debido al ambiente muy frío generado por el sistema frontal.

En el noroeste, ciudades como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Puerto Peñasco comenzarán con un ambiente más templado, aunque con sensación fresca. En el centro de la entidad, Hermosillo, Villa Pesqueira y Arivechi iniciarán el día alrededor de los 12°C a 14°C, mientras que en el sur, Ciudad Obregón y Huatabampo tendrán amaneceres de 13°C y 14°C, respectivamente. El cielo se mantendrá despejado a parcialmente nublado en todo el territorio.

Tarde cálida a calurosa con cielo estable

Para la tarde, el clima dará un giro hacia temperaturas más altas. Hermosillo alcanzará los 32°C, al igual que Ciudad Obregón y Guaymas. En el norte, Sonoyta llegará a 26°C, mientras que Caborca alcanzará 27°C. Estos incrementos estarán acompañados de un cielo mayormente despejado, con intervalos de nubes sin probabilidad de lluvia. El viento será de dirección variable entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a 30 o 40 kilómetros por hora, especialmente en zonas abiertas del centro y norte.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en entidades del noroeste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/gBHkieoZKh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025

Estas condiciones contribuirán a que la sensación térmica se mantenga ligeramente por debajo de la temperatura real en algunas regiones. Al caer la noche, el ambiente volverá a refrescarse, principalmente en los municipios del norte. Se espera que regiones como Nogales, Agua Prieta y Naco regresen a temperaturas cercanas a los 5°C. En contraste, el centro del estado se mantendrá con valores templados entre 15°C y 18°C, mientras que el sur conservará un ambiente más agradable, con mínimas que rondarán los 13°C a 14°C.

