INE busca credencializar a reclusos de los Ceresos en la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- Personal de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral (INE) visitó el Centro de Readaptación Social (Cereso) en el municipio de Huatabampo para brindar información acerca del procedimiento de credencialización de las personas privadas de la libertad.

Yanina Corral Moroyoqui, vocal del Registro Federal de Electores, mencionó que durante su visita al Cereso se llevó a cabo una plática con los reclusos para informarles acerca de los requisitos para cada trámite, describiendo el procedimiento a seguir y despejando todas las dudas que se suscitaron.

Traemos ya historia en el pasado proceso electoral las personas privadas de la libertad tuvieron la oportunidad de ejercer su voto; la urna se llevó al centro penitenciario en aquella ocasión y ellos pudieron realizar su votación siempre y cuando hubiesen tenido una credencial vigente e incluso se les renovó", explicó.

Se indicó que además de la jornada electoral, el contar con una credencial del INE les ayuda como una identificación oficial para poder cumplir otros tipos de trámites al interior del Cereso, como lo es el cobro de pensión u otras necesidades de las familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui