Operadores de transporte en Ciudad Obregón mantienen licencias sin sanciones por utilizar celular

Ciudad Obregón, Sonora.- A diferencia de lo registrado recientemente en Hermosillo, ningún operador del transporte urbano en Ciudad Obregón ha perdido su licencia por irregularidades relacionadas con el uso del celular mientras conduce, aseguró Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano de Cajeme.

El dirigente explicó que la última sanción aplicada en el municipio ocurrió hace aproximadamente un año y medio, y estuvo relacionada con un caso de agresión, no por distracciones al volante.

Acosta Cárdenas destacó que los operadores en Cajeme son conscientes del riesgo que representa utilizar el celular durante la conducción, por lo que su uso está estrictamente prohibido mientras se maneja. Señaló que existe un compromiso permanente por parte del gremio para garantizar un servicio seguro y responsable.

Asimismo, mencionó que el sector espera cerrar el año con buenos resultados y que 2026 inicie con noticias positivas, entre ellas la posible llegada de nuevas unidades para mejorar la calidad del transporte urbano en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui