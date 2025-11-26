Pronóstico del clima Hermosillo HOY 26 de noviembre: Frío al amanecer y calor por la tarde

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 26 de noviembre, Hermosillo tendrá un día mayormente estable, pero con cambios de temperatura que podrían sentirse tanto en la mañana como en la tarde. Quienes tengan actividades al aire libre o traslados durante el día deben tomar en cuenta el comportamiento del viento y el ascenso del calor, ya que las variaciones serán marcadas conforme avance la jornada. Aquí te dejamos el pronóstico detallado para que puedas planear con anticipación.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el día iniciará con condiciones despejadas y temperaturas frescas, que poco a poco darán paso a un ambiente más cálido hacia el mediodía. Durante la mañana, Hermosillo comenzará con un ambiente frío antes del amanecer, con valores cercanos a los 14 y 15°C y un cielo completamente despejado.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Desde primeras horas, el viento del noreste se dejará sentir con intensidad moderada, alcanzando entre 12 y 28 kilómetros por hora. Conforme avance el día, alrededor de las 08:00, el sol se abrirá paso con mayor fuerza, aunque el índice UV seguirá siendo bajo a esa hora. El contraste entre el cielo despejado y el aire frío marcará las primeras actividades del día. Las previsiones indican que alrededor de las 11:00 el termómetro llegará a los 26°C, aún con viento moderado del noreste.

En este periodo, el índice UV aumentará a nivel medio, por lo que se recomienda usar protección solar si se estará expuesto directamente al sol. El viento, por su parte, continuará con rachas que podrían acercarse a los 30 kilómetros por hora.A las 14:00 horas, Hermosillo registrará aproximadamente 31°C, pero con una sensación térmica cercana a los 29 debido a la presencia de nubes y claros.

El viento seguirá soplando desde el noreste, aunque con rachas menos intensas que por la mañana. Conforme caiga el sol, cerca de las 17:00, la temperatura disminuirá ligeramente hacia los 29°C, manteniendo el cielo parcialmente despejado y un ambiente cálido que continuará durante el regreso a casa o actividades vespertinas.

uD83DuDEA9Para las próximas tres horas, se pronostican #Vientos fuertes con #Rachas de 40 a 60 km/h, en entidades del noroeste de #México. uD83DuDC47 pic.twitter.com/gBHkieoZKh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 26, 2025

Ya durante la noche, el clima será más templado. Alrededor de las 20:00, la temperatura rondará los 23 grados y se mantendrá un cielo con nubes dispersas, acompañado de un viento leve del noreste. Antes de finalizar el día, hacia las 23:00, el termómetro descenderá a los 20 grados, ofreciendo una noche agradable y estable. El índice UV permanecerá en nivel bajo durante toda la noche.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)