Sonora: Anuncia Alfonso Durazo la restauración integral de Casa Uruchurtu en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Para fortalecer la memoria histórica del estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la ceremonia inaugural que se realizó en conmemoración por los 50 años de la fundación de la Sociedad Sonorense de Historia, en la que anunció el apoyo para llevar a cabo la restauración integral de la Casa Uruchurtu y la actualización del comodato.

En el XXXVIII Simposio de Historia, Sonora: identidad y diversidad cultural, en memoria del Dr. Samuel Ocaña, el mandatario sonorense reconoció la labor de investigadores y colaboradores de esta institución, cuya dedicación durante cinco décadas ha sido invaluable para las y los sonorenses, manteniendo viva una tradición intelectual que resguarda la identidad, el patrimonio e historia del estado.

Su labor constante ha permitido que nuevas generaciones conozcan, valoren y preserven los hechos, personajes y expresiones culturales que han dado forma a nuestro estado. Su divulgación ha honrado la reflexión crítica y construcción del pensamiento social en nuestro estado, ha enriquecido la comprensión de quiénes somos como pueblo y cuáles son los valores que nos distinguen", señaló.

Pamela del Carmen Corella Romero, presidenta de la Sociedad Sonorense de Historia, agradeció el apoyo al gobernador Durazo Montaño, para que la institución continúe resguardando la investigación, el patrimonio y memoria histórica de Sonora.

Hace más de 20 años que no pisaba la Casa Uruchurtu un gobernador, ya tenemos ese récord con el gobernador Durazo y estamos muy agradecidos de que nos escuchó respetuosa y cálidamente, que está atendiendo estas demandas que urgen no para una persona o un grupo de personas, sino para una institución que rinde homenaje, que divulga, que defiende y promueve la memoria histórica de Sonora", subrayó.

Los festejos por el 50 aniversario de la Sociedad Sonorense de Historia concluirán el sábado 29 de noviembre y, dentro del programa, se incluyen 13 mesas de trabajo, 43 ponencias, dos conferencias magistrales, dos conversatorios, dos talleres, dos presentaciones editoriales y una exposición fotográfica.

Mi reconocimiento por cinco décadas de trabajo a la Sociedad Sonorense de Historia, donde pronto publicaremos tres nuevos tomos de la Historia General de Sonora, actualizaremos el comodato de la Casa Uruchurtu e iniciaremos la primera etapa de su restauración.



La historia hecha… pic.twitter.com/KmVpZfiPF5 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui