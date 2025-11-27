Alfonso Durazo resalta avances sociales y laborales en Sonora durante asamblea de la CTM

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó los logros alcanzados en materia laboral y social durante su participación en la XXVI Asamblea Estatal Plenaria de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora.

Ante miles de cetemistas, subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con los sindicatos, clave para la estabilidad laboral y el desarrollo económico del estado. Durazo mencionó avances significativos de la Cuarta Transformación, como el incremento histórico del salario mínimo, la reducción de la pobreza y la ampliación de derechos laborales. "En 2018, el salario mínimo en la frontera era de 88 pesos diarios; hoy asciende a 419 pesos, una recuperación real de 235 por ciento", afirmó el gobernador.

Además, informó sobre proyectos de infraestructura y bienestar social, incluyendo la construcción y modernización de hospitales y el impulso a 50 mil viviendas en colaboración con el Gobierno Federal. Destacó que actualmente Sonora mantiene un ambiente de paz laboral y respeto a los derechos de los trabajadores.

Por su parte, el secretario general de la CTM en Sonora, Javier Villareal Gámez, reconoció los avances en salud, vivienda, empleo y cohesión social durante los años recientes. Afirmó que gracias al diálogo constante con el gobierno estatal, se han evitado conflictos laborales y no se han registrado huelgas, a pesar de los retos existentes.

"Hay que resaltar aspectos como la construcción y remodelación de hospitales, la disminución de vacantes médicas y la mejora en el abasto de medicamentos. En materia de vivienda, tras seis años sin nuevas obras, se reactivaron fraccionamientos en distintas ciudades de la entidad", finalizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui