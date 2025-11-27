¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Empalme

Ante crisis económica: Ayuntamiento de Empalme pide crédito de 15 mdp para pago de aguinaldos

El Ayuntamiento de Empalme pidió un crédito de 15 millones de pesos para poder realizar el pago de aguinaldos a tiempo y forma

Ante crisis económica: Ayuntamiento de Empalme pide crédito de 15 mdp para pago de aguinaldos
Ante crisis económica: Ayuntamiento de Empalme pide crédito de 15 mdp para pago de aguinaldos Foto: Cortesía

Empalme, Sonora.- Para poder cumplir con el pago de los aguinaldos en tiempo y forma a su personal, tanto sindicalizado como jubilados y pensionados, administrativo, de seguridad pública, funcionarios y regidores, el Ayuntamiento de Empalme va a recurrir a un crédito de 15 millones de pesos, lo cual ya fue aprobado por Cabildo.

La solicitud del financiamiento ya fue aprobada por Cabildo en sesión extraordinaria celebrada a principios de semana, y será ante Bansi u otra institución crediticia, el cual deberá ser liquidado durante el ejercicio fiscal 2026.

El alcalde Luis Fuentes Aguilar lamentó que la situación económica del Ayuntamiento de Empalme sea muy complicada y no cuente con liquidez para poder solventar esta prestación de ley a sus trabajadores.

Indicó que este recurso será para pagar el aguinaldo a los alrededor de 500 empleados, incluidos funcionarios, lo que se hará dentro del término establecido por la ley, aunque el objetivo es que se pague para los primeros días de diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui

 

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.