Apuestan por concreto hidráulico para tapar baches en Navojoa; han rehabilitado más de 3,513 metros cuadrados

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE) en Navojoa informó que hasta el momento se han rehabilitado más de tres mil 513 metros cuadrados de las calles de la ciudad con concreto hidráulico para una mayor duración.

Las autoridades precisaron que el programa de bacheo con concreto se puso en marcha desde el pasado mes de septiembre, ya que las últimas lluvias provocaron un gran deterioro en las calles.

Entre los trayectos clave que han sido rehabilitados se encuentra el bulevar Julio Bracamontes, Sosa Chávez, Luis Donaldo Colosio y Morelos, así como el crucero de la Diagonal Juárez y García Morales.

Siendo este último punto uno de los más reportados debido al retraso en la obra por más de dos meses, sin embargo, las autoridades explicaron que primero se realizaron arreglos en el sistema de drenaje, para posteriormente vaciar el concreto.

Se instalaron más de 200 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de drenaje, 200 metros de línea de agua potable y la colocación de cuatro cajas de válvulas", se puntualizó.

Las autoridades municipales precisaron que los avances en los trabajos de rehabilitación de las calles de la ciudad con concreto hidráulico equivalen a 4.2 veces la extensión de un campo de béisbol o a 17 canchas de pádel o dos canchas de futbol siete.

Fuente: Tribuna del Yaqui