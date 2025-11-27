Ayuntamiento de Navojoa contará con ingresos superiores a los mil 271 mdp para este 2026

Navojoa, Sonora.- Durante sesión de cabildo en el Ayuntamiento de Navojoa se aprobó el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el año 2026 por un monto de aproximadamente mil 271 millones de pesos (mdp).

De acuerdo a las autoridades municipales, el Presupuesto de Ingresos 2026 supera en un ocho por ciento al monto recibido durante el año pasado, el cual superó los mil 176 millones de pesos; recursos que serán destinados para abatir los rezagos en los servicios públicos de la ciudad.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, aseguró que durante la elaboración del Presupuesto de Ingresos 2026, el Ayuntamiento de Navojoa no contempló algún incremento en el cobro del predial; lo cual era una de las mayores preocupaciones por parte de la ciudadanía.

En este proyecto de ley no viene contemplado ningún incremento en la tarifa del predial, por lo que los prediales se cobrarán de la misma tarifa que el año anterior; incluso no se contempla lo correspondiente a la inflación", afirmó.

La funcionaria municipal explicó que, además de la decisión de no aumentar el cobro predial, se decidió implementar un programa de descuento para la población vulnerable.

En el 2025 se acordó aplicar un 50 por ciento de descuento, pero a partir de esta nueva ley estamos considerando que sea en un 60 por ciento el descuento general durante todo el año, para adultos mayores, personas con discapacidad y viudas", explicó.

Santiago Vizcarra detalló que, de acuerdo a los cálculos del área de Tesorería Municipal, se espera obtener hasta 15 millones de pesos más que el año pasado, para alcanzar los 98 millones de pesos en el concepto de impuestos. En cuanto a los ingresos correspondientes a las aportaciones y participaciones de nivel federal y estatal, se esperan obtener más de 773 millones de pesos, superando el monto del año pasado por más de 60 millones de pesos.

Sin embargo, la funcionaria municipal aseguró que, debido al nuevo programa de descuentos para la población vulnerable, se incluyó la propuesta de un crédito fiscal por hasta 60 millones de pesos, el cual podrá solicitarse durante el año 2026, para poder cubrir los compromisos financieros de fin de año, como lo son el pago a proveedores y nómina, así como la operatividad de los servicios públicos del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui