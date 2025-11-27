Cabildo de Cajeme aprueba aumento del 3.5% en tarifa de agua potable para zona urbana

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de una sesión extraordinaria y pública de cabildo, los integrantes del máximo órgano colegiado de Cajeme aprobaron por mayoría un incremento del 3.5 por ciento a la tarifa del agua potable en el área urbana, mientras que el área suburbana no sufrirá ningún incremento.

En el marco de la discusión para someter a votación dicha propuesta, la cual se llevó ante el Cabildo, regidores de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Ayuntamiento argumentaron que esta propuesta afectaría la economía de los ciudadanos dada la situación que prevalece en la región.

Luego de un breve debate, finalmente el punto se sometió a votación y fue por mayoría que se aprobó la mencionada iniciativa, la cual en un inicio contemplaba un incremento del cinco por ciento.

Cabe destacar que el costo de producción por metro cúbico del agua en el municipio de Cajeme es de aproximadamente 17 pesos; sin embargo, en la facturación se refleja un déficit en comparación con el costo de producción.

Fuente: Tribuna del Yaqui