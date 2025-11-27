Cámaras empresariales en Sonora ven afectaciones por bloqueos; Alfonso Durazo hace un llamado a no afectar

Hermosillo, Sonora.- Grupos empresariales de Sonora dieron a conocer sus opiniones en torno a bloqueos por parte de transportistas en el punto de Nogales, los cuales generan repercusiones significativas para la industria manufacturera y maquiladora de exportación en Sonora.

Primeramente, Jesús Gámez García, presidente de Index en el estado, señaló lo siguiente: "La semana nos ha obligado a replantear oportunidades y estrategias frente a estos bloqueos. Actualmente, exportamos diariamente mercancías por un valor superior a 50 millones de dólares hacia Estados Unidos. Si bien no se ha detenido por completo, el tránsito se ha visto retrasado", afirmó.

Por su parte, Martín Zalazar Zazueta, presidente de Fecanaco Sonora y Canacope Hermosillo, indicó que los bloqueos iniciados por agricultores de Sinaloa y replicados por otras organizaciones en Sonora mantienen afectado el paso por la garita Mariposa, impidiendo la circulación hacia Estados Unidos.

“A nivel nacional, se contabilizan al menos 29 cierres en 17 estados, lo que eventualmente puede impactar el abasto local, dado que muchos productos consumidos en la entidad provienen de otras regiones del país", contó. Advirtió que el efecto sobre micro y medianos empresarios aún no se mide con exactitud, pero sí será perceptible para las familias ante posibles desabastos y aumentos en precios.

Finalmente, el gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo un llamado a las organizaciones campesinas de Sinaloa a regresar a la mesa de negociación. "Toda movilización debe contar con respaldo social; si afecta a terceros, debilita la fuerza del movimiento. Espero que lleguemos a una solución adecuada", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui