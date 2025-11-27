Ciudad Obregón: Itson celebra 70 años de excelencia académica y apertura de nuevos programas educativos

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco del 70 aniversario del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), el rector Jesús Héctor Hernández López rindió su Segundo Informe de Actividades ante la comunidad universitaria, sociedad civil y representantes de autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

En el informe dentro de sesión solemne, se mostraron importantes logros y avances de la institución en materia de educación de excelencia, destacando que Itson reafirmó su calidad como universidad pública estatal y autónoma, con una oferta de 58 programas educativos y la apertura de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Obregón.

Ciudad Obregón: Itson celebra 70 años reafirmando su excelencia académica y apertura de nuevos programas educativos

Resaltó que, a lo largo de las siete décadas de su existencia, Itson ha acumulado una memoria viva que trabaja, transforma e inspira a trascender.

Hernández López destacó los siete ejes rectores orientados a la excelencia académica que están dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2025-2028, siendo estos la investigación, la inclusión, la salud mental, la cultura de la paz, la gestión institucional y la mejora continua.

Entre los resultados presentados, el rector mencionó la alta calidad de Itson, misma que alcanzó los 18 mil 116 estudiantes en el actual semestre, entregándose 15 mil 471 becas, representando más de ocho apoyos por cada 10 estudiantes.

En cuanto a la investigación y desarrollo tecnológico, destacó que la universidad reafirmó su prestigio al contar con 193 docentes que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, una investigadora emérita nivel tres y más de 980 productos académicos.

