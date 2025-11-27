Clima en Sonora: Advierten de NOCHE FRÍA para hoy jueves 27 de noviembre; ¿habrá lluvias?

Hermosillo, Sonora.- Infórmate en TRIBUNA sobre cuál es el pronóstico del clima para esta noche de jueves 27 de noviembre de 2025 en Sonora, ya que el frente frío número 16 sigue recorriendo el país, por lo que se espera un descenso de temperaturas. Te contamos sobre el reporte del tiempo con la información más actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). ¿Quieres saber si habrá lluvias esta noche? No dejes de leer.

De acuerdo con el boletín del SMN, para esta noche en Sonora se espera que la corriente en chorro subtropical genere cielos parcialmente nublados durante, sin probabilidad de lluvia. A su vez, se mantendrá un ambiente muy frío a frío durante la madrugada y noche. Se pueden incluso llegar a esperar temperaturas mínimas de -5 a 0°C en algunas regiones de la entidad. Mientras que advierten que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante el día sábado 29 de noviembre, generando rachas de viento fuertes de más de 65 kilómetros por hora (km/h) y un descenso en las temperaturas.

¿Cómo será el clima para mañana viernes 28 de noviembre en Sonora?

Para mañana, según la Conagua, se prevé cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en Sonora. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y frío con heladas en zonas serranas de la entidad. Por la tarde, ambiente templado a cálido. Se tendrá viento del oeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Sonora y Sinaloa.

¿En qué regiones del país lloverá esta noche de jueves 27 de noviembre?

Durante esta noche y madrugada del viernes, el frente frío número 16 se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, y el norte de la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, ocasionarán

Lluvias puntuales intensas en:

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte).

Lluvias puntuales muy fuertes en:

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital y Sotavento), Tabasco (oeste), Quintana Roo y Chiapas (noroeste).

Lluvias puntuales fuertes en:

San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Veracruz (región Las Montañas) y Campeche; así como chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y Yucatán y lluvias aisladas en Coahuila.

Ingresa a https://t.co/R8Yan9vLdN para conocer los fenómenos #Meteorológicos que determinarán las condiciones del tiempo esta noche y mañana en #México pic.twitter.com/hZ85wHXuuz — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui