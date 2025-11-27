Clima en Sonora HOY: Conagua ALERTA mañana FRÍA y tarde cálida este jueves 27 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Hoy, jueves 27 de noviembre, será un día para mantenerse atentos al clima en Sonora, especialmente si tienes actividades temprano o piensas trasladarte entre municipios. Las variaciones de temperatura serán marcadas y, aunque no se esperan lluvias, habrá condiciones que podrían afectar la visibilidad en zonas altas y generar cambios bruscos entre la mañana y la tarde. ¡Aquí toda la información que debes conocer!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, el estado de Sonora amanecerá con cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y momentos de frío notable en la sierra, donde incluso podrían registrarse heladas durante las primeras horas. Municipios como Cananea, Arivechi, Nacozari y partes de la sierra alta mantendrán temperaturas mínimas cercanas a los 3 y 7°C, mientras que regiones del desierto, como San Luis Río Colorado y Sonoyta, sentirán un amanecer ligeramente más templado, aunque todavía frío.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el clima comenzará a cambiar. El cielo continuará parcialmente despejado y la masa de aire asociada al Frente Frío que recorre el oriente del país no alcanzará de lleno a Sonora, por lo que el ambiente será más cálido, sobre todo en el sur del estado. Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo rondarán máximas entre los 29 y 31°C, mientras que Guaymas y Caborca se moverán entre los 26 y 27°C.

Durante la tarde continuará el ambiente cálido, aunque sin llegar a condiciones extremas. La estabilidad atmosférica mantendrá el cielo despejado la mayor parte del tiempo y el viento será un factor a considerar: se espera circulación de dirección variable entre 15 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad. Estas ráfagas podrían sentirse con mayor fuerza en áreas despejadas de la costa y del desierto, como Puerto Peñasco, San Luis y Magdalena de Kino.

Al llegar la noche, las temperaturas descenderán rápidamente, regresando al ambiente fresco e incluso frío en el norte y zonas serranas. Hermosillo cerrará el día con valores cercanos a los 17°, mientras que Cajeme lo hará alrededor de los 16°. En la franja fronteriza, Nogales y Agua Prieta bajarán entre los 3 y 4°C, por lo que se prevé una noche más intensa en cuanto a frío. Aunque el resto del país enfrentará lluvias fuertes por la interacción del Frente Frío 16 con canales de baja presión, Sonora permanecerá estable y sin precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)