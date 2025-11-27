Congreso de Sonora aprueba solicitud de crédito de 1,500 mdp para obras en Sonora durante el 2026

Hermosillo, Sonora.- Por mayoría, el Congreso de Sonora aprobó la solicitud de crédito hasta por mil 500 millones de pesos enviada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, para el financiamiento de obra en Sonora durante el 2026.

De acuerdo a la solicitud de crédito enviada al Congreso del Estado, son un total de 92 obras a financiar, donde se incluyen los 500 millones de pesos para la primera etapa de la ampliación a 4 carriles de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino, también 200 millones de pesos para la rehabilitación total del Bosque Urbano de la Sauceda y la perforación de pozos para la capital sonorense.

Otras de las obras a financiarse con el crédito de mil 500 millones de pesos, que podrá pagarse en un plazo de hasta 30 años, son la modernización de los malecones de San Carlos y Guaymas, también la remodelación de la Laguna de Náinari y la perforación de pozos en diferentes municipios, especialmente para garantizar el agua en la zona serrana.

La presidenta de la comisión de Hacienda en el Congreso, Elia Sallard Hernández, dijo que el crédito es exclusivo para el financiamiento de obra y no se otorgarán recursos para el gasto corriente.

Fuente: Tribuna del Yaqui