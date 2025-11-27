Creará Alfonso Durazo un organismo autónomo para elegir al nuevo titular de Protección Civil

Hermosillo, Sonora.- El nombramiento del nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se realizará hasta que concluya la reestructuración administrativa de la dependencia, indicó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal detalló que se creará un organismo autónomo independiente del Gobierno del Estado, el cual estará integrado por representantes de la sociedad civil y será responsable de emitir la convocatoria y seleccionar el perfil idóneo para dirigir la CEPC.

"Mi idea es constituir un organismo autónomo, independiente del Gobierno, conducido por la sociedad, y que sea ese cuerpo directivo quien abra la convocatoria para los interesados en dirigir esta institución, y que su valoración técnica determine en quién debe recaer esa responsabilidad", dijo.

Sobre el caso Waldo's, el gobernador de Sonora resaltó que las investigaciones registran avances significativos y será el próximo lunes 1 de diciembre cuando se informará al respecto.

"Habrá corte de caja el lunes de la próxima semana, y hay avances muy importantes, pero ese tema corresponde a la Fiscalía General del Estado", afirmó.

Hoy reitero mi absoluto compromiso con las víctimas de la tragedia de Waldo’s y sus familias.



El dolor colectivo que ha surgido tras este hecho nos obliga a actuar con determinación.



Estamos impulsando un aumento al presupuesto de Protección Civil para fortalecer y reforzar… pic.twitter.com/CbAOZUBeJB — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui