Durazo llama al diálogo para evitar bloqueos, ejecutan a menor en Cajeme y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Menor de 17 años es asesinada en Ciudad Obregón

Una adolescente de 17 años, identificada como Jiapsi 'N', fue atacada y asesinada con arma de fuego la mañana de este jueves en la colonia Villa Bonita de Ciudad Obregón. La menor de edad lamentablemente falleció en el lugar donde ocurrió la agresión. Las autoridades están investigando el hecho para esclarecer los motivos del ataque.

Sonora, el estado con mayor incidencia de dengue

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó que el estado ha registrado cinco muertes por dengue durante 2025 en los municipios de Guaymas, Pitiquito y Navojoa. Esta cifra sitúa a Sonora como la entidad federativa con la mayor incidencia de casos y fallecimientos por esta enfermedad transmitida por mosquitos en todo el país.

Durazo llama a transportistas y campesinos al diálogo

El gobernador Alfonso Durazo hizo un llamado directo a transportistas y campesinos a retomar las mesas de diálogo y evitar realizar nuevos bloqueos carreteros. El mandatario busca que las protestas no sigan afectando a terceros. Durazo enfatizó que cualquier demanda social debe contar con un claro respaldo y apoyo de la ciudadanía para ser legítima y efectiva.

