¿Frío o calor hoy en Hermosillo? Este será el pronóstico del CLIMA en Sonora este 27 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- ¿Este jueves 27 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en la ciudad de Hermosillo? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo de la capital de Sonora, a fin de que tomes las precauciones necesarias. Aquí en TRIBUNA te comparto más detalles.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos actualizados de The Weather Channel, Hermosillo amanecerá con un ambiente fresco y un cielo entre nubes y claros. Durante las primeras horas (entre las 7:00 y las 9:00) el termómetro oscilará entre 17 y 21°C. El viento soplará desde el noreste con rachas moderadas que podrían superar los 30 kilómetros por hora en algunos momentos.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

Para el mediodía, el panorama cambiará notablemente. Hacia las 11:00 horas se espera un cielo parcialmente nuboso y un incremento en la temperatura que llegará a los 27°C. Aunque el viento disminuirá su intensidad, continuará ingresando desde el noreste. En este periodo, el índice UV subirá a nivel medio, por lo que será necesario utilizar protector solar si estarás expuesto al sol.

A las 14:00 horas se pronostican alrededor de 31°C, con sensación ligeramente menor debido a la presencia de nubosidad parcial. El viento cambiará su dirección hacia el suroeste, moviéndose con menor fuerza, pero suficiente para mantener el ambiente seco característico de la región. Para las 17:00 horas, la temperatura descenderá a 29 grados, aunque el cielo continuará con intervalos de nubes. Durante este lapso, el índice UV regresará a nivel bajo.

Por la noche el ambiente se tornará mucho más fresco. Alrededor de las 20:00 horas, Hermosillo registrará 24°C bajo un cielo con nubes y claros, acompañados de viento ligero proveniente del oeste. Finalmente, hacia las 23:00 horas el cielo se despejará por completo y la temperatura bajará a los 19 grados, ideal para quienes planean actividades nocturnas o buscan un cierre de día más cómodo. El índice UV permanecerá en nivel mínimo durante estas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)