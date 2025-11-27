¿Habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY? Clima en Sonora advierte NUBLADOS este jueves

Ciudad Obregón, Sonora.- El invierno 2025 se aproxima, y el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, comienza a cambiar. Si este jueves 27 de noviembre de 2025 tienes planeado realizar actividades al aire libre en el sur de Sonora, es clave que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que prevén las autoridades meteorológicas. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la plataforma especializada The Weather Channel, desde las primeras horas de este jueves, alrededor de las 06:00, Ciudad Obregón presentará un cielo con nubes y claros y una temperatura de 16°C, con sensación térmica igual. El viento será ligero desde el noreste con ráfagas de entre cuatro y ocho kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

A las 07:00 se mantendrán condiciones similares, con cielo parcialmente despejado y la misma temperatura. El viento cambiará ligeramente hacia el norte, también con baja intensidad. Para las 08:00 se espera todavía un ambiente fresco, con 17°C y cielo estable. Al llegar a las 09:00, el clima comenzará a elevarse ligeramente hasta los 20°C, conservando la presencia de nubes y claros y un índice UV bajo.

Hacia las 11:00, el ambiente será más cálido, con 26°C y cielos parcialmente despejados. El viento girará al oeste con rachas máximas de 13 kilómetros por hora. A las 14:00, la temperatura alcanzará su punto más alto del día con 29°C, aunque la sensación térmica se mantendrá en 28°C debido a la presencia de nubosidad ligera. El viento seguirá soplando desde el oeste y el índice UV se mantendrá en nivel medio.

Para las 17:00, el clima transitará a un cielo parcialmente nublado con 26°C, marcado por un ambiente cálido que irá disminuyendo hacia el anochecer. Cerca de las 20:00, el termómetro descenderá a 21°C, con cielo parcialmente nuboso y vientos suaves del oeste. Estas condiciones favorecerán un cierre de día estable y sin expectativa de lluvias. Finalmente, a las 23:00, el clima llegará a los 19°C, nuevamente con nubes y claros, viento muy ligero desde el sur y un índice UV completamente bajo.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)