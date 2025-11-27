Inaugura Alfonso Durazo el Macrocentro de Vacunación para la temporada invernal en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, inauguró el Macrocentro de Vacunación para la temporada invernal 2025-2026 que se realiza en Hermosillo del 27 al 30 de noviembre, en la cual se aplican las dosis para prevenir enfermedades.

Durazo Montaño mencionó que son más de 800 mil dosis con las que se cuentan actualmente disponibles en Sonora, de las cuales 269 mil corresponden a Covid-19; 845 mil contra la influenza y 104 mil para neumococo, lo que refleja la suma de esfuerzos para la prevención de enfermedades.

La salud como derecho, no como una mercancía, cada invierno nos pone a prueba, no se nos olvide, las infecciones respiratorias no distinguen ocupaciones, clases sociales, ni edad y tenemos que estar listos, aquí en este macrocentro arrancamos una campaña que llega con la vacuna más actualizada para las cepas que están circulando en el invierno", dijo.

La vacunación está dirigida a la población en general, pero se prioriza a los grupos vulnerables como adultos mayores, niñas y niños menores de 59 meses, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y demás.

La jornada se realiza en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, pero las vacunas también se encuentran disponibles en los diferentes centros de salud públicos y privados, sin costo alguno.

Hoy iniciamos el Macrocentro de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026, acompañado por el Dr. Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas Públicas de Salud y Bienestar.



Con módulos de alta eficiencia y brigadas en territorio, acercamos a la población vacunas… pic.twitter.com/dHkP03kcgB — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui