Productores foráneos bloquean la frontera de Sonora; mantienen diálogo con autoridades

Nogales, Sonora.- Desde ayer, miércoles 26 de noviembre de 2025, se reactivaron las movilizaciones de manifestaciones en la zona fronteriza de Nogales. Por consecuencia, se registró un nuevo bloqueo del Recinto Fiscal de la Garita Mariposa. Esta acción fue protagonizada por grupos de productores agrícolas y transportistas provenientes de Sinaloa, tras la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por su parte, Celida López Cárdenas, secretaria de Sagarhpa en Sonora, declaró que mantuvo un diálogo con los productores en San Luis Río Colorado (SLRC), quienes reafirmaron su voto de confianza al gobernador Alfonso Durazo, por lo que decidieron no unirse a los bloqueos carreteros; así lo compartió Ricardo Martínez, líder de los productores de trigo en esa zona.

"Pero lo que está sucediendo en Baja California, en Sinaloa, obedece a otra dinámica, a otra lógica; que en Sonora tengamos el acompañamiento de los productores es porque el gobernador Alfonso Durazo tiene palabra", señaló la secretaria de Sagarpha.

¿Qué manifestaciones se mantienen?

Puente Río Colorado entre San Luis Río Colorado y Baja California se mantiene cerrado.

Garita Lukeville-Sonoyta abierta al tráfico tras negociaciones con Gobierno de Sonora

Nogales hoy estará libre; se presume que regresan mañana al Recinto Fiscal.

uD83DuDD34En Segob, continúa la reunión entre productores del campo y del sector autotransporte con autoridades.



Van 4 horas de diálogo encabezado por César Yáñez, subsecretario de Gobernación.



uD83DuDDDE?Enrique Hernández vía @Radio_Formula pic.twitter.com/3uS9zoJ947 — Azucena Uresti (@azucenau) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui