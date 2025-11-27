Sonora registró un incremento del 11.4 por ciento en la industria de la construcción, destaca Durazo

Hermosillo, Sonora.- El trabajo y compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño con el sector de la construcción ha permitido un crecimiento de 11.4 por ciento en términos reales en su valor de producción, colocando a Sonora en primer lugar entre los estados fronterizos y en el quinto lugar nacional con mayor variación.

El mandatario estatal señaló que, con base en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora registró importantes avances en el sector de la construcción durante septiembre de 2025, consolidándose como una de las entidades con mayor dinamismo en esta industria clave para la economía estatal.

"Desde el Gobierno de Sonora hemos creado un estado fuerte y competitivo que genera confianza para la llegada de inversión extranjera y la consolidación de industrias locales que logran expandirse, permitiendo el crecimiento sostenido de la economía sonorense", expresó el gobernador Durazo. En la frontera norte, por debajo de Sonora se encuentran: Baja California con 7.1 por ciento; Chihuahua con -23.7 por ciento; Nuevo León con 9.5; Coahuila con -21.2 y Tamaulipas con 6.8 por ciento. Durazo mencionó que estos resultados refrendan el compromiso del Gobierno con el sector de la construcción.

En Sonora avanzamos hacia empleos mejor pagados. En cuatro años, la pobreza laboral del tercer trimestre bajó más de 4%. Eso significa que más familias hoy pueden cubrir la canasta básica con su trabajo.

Este avance es resultado de una economía que crece y de nuevas inversiones,…



Fuente: Tribuna del Yaqui