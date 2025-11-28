Alfonso Durazo equipa con alta tecnología el Hospital Universitario del IMSS en Sonora

Hermosillo, Sonora.- En cumplimiento a su compromiso de garantizar un sistema de salud fortalecido, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la llegada de equipo de la más alta tecnología al Hospital General de Zona Número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 'Dr. Ernesto Ramos Bours', el cual ahora cuenta con una visión renovada como nuevo Hospital Universitario.

El mandatario estatal señaló que se inició con la instalación de equipamiento por parte del IMSS, acciones que forman parte del rescate del antiguo hospital, con una inversión entre remodelación y equipo de más de mil millones de pesos para convertirlo en un nosocomio moderno que ofrezca a la ciudadanía servicios de salud de primer nivel.

Lo fundamental es que va a estar equipado con los aparatos de tecnología más avanzados del país, lo mejor a nivel mundial; lo vamos a tener aquí en este Hospital Universitario IMSS-Bienestar, que yo quiero mucho por dos razones: primero, porque en el anterior gobierno estaba destinado a ser vendido para que construyeran un centro comercial; lo rescatamos. Segundo, porque aquí enfrente está la universidad y aquí en este hospital vamos a tener 100 espacios para especializar a los médicos que egresen de las universidades de Sonora y eso me da muchísimo gusto", destacó.

Entre el mobiliario y equipo que se recibió en el Hospital Universitario para su instalación y posterior funcionamiento, a fin de ofrecer una atención digna a sus derechohabientes, se encuentra material de equipamiento para las áreas de urgencias y quirófanos, bancas para pacientes, gabinetes para resguardo de material médico.

Así como lámparas LED y mesas quirúrgicas, equipo de radiología y tomógrafos de última tecnología, los mismos que cumplen con todas las especificaciones para asegurar una atención especializada y de calidad a los pacientes.

El Hospital General de Zona Número 15 del IMSS 'Ernesto Ramos Bours' que operará como Hospital Universitario, recibirá anualmente a 100 alumnos egresados de Medicina de la Universidad de Sonora (Unison) y otros centros educativos para su especialización. Contará con 90 camas, de las cuales 29 serán para medicina interna, 17 para ginecología y 10 para pediatría.

¡Así vamos! Supervisé los avances del primer Hospital Universitario IMSS de Sonora, una obra que estamos dejando al 100% con infraestructura moderna, tecnología de última generación y espacios de especialidad para nuestras y nuestros futuros médicos.



