Así será el clima hoy viernes 28 de noviembre en Hermosillo: Temperaturas y cambios del día

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanece este viernes 28 de noviembre de 2025 con condiciones ideales para organizar el día desde temprano, sin embargo, el clima irá cambiando conforme avance la jornada. Si tienes actividades al aire libre, trabajo en campo o planeas traslados largos, vale la pena revisar el pronóstico completo para tomar precauciones y evitar sorpresas. ¡Aquí en TRIBUNA, todos los detalles!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, el día en Hermosillo comenzará con un cielo completamente despejado desde las primeras horas. A las 6:00, Hermosillo registrará cerca de 14°C con sensación similar y un viento flojo del este entre 4 y 9 kilómetros por hora. Para las 7:00 y 8:00 continuará el ambiente soleado, aunque la temperatura variará ligeramente: descenderá a 13 °C cerca del amanecer y después subirá a 15 °C, con viento de componente noreste que se mantendrá suave.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

A las 9:00 se espera un ascenso más evidente, llegando a los 18 °C, siempre con condiciones de cielo totalmente despejado. El índice UV será bajo durante las primeras horas, por lo que no se requiere protección solar. Hacia las 11:00, el calor empezará a sentirse más, ya que la temperatura alcanzará los 23°C. El cielo seguirá despejado y el viento cambiará hacia el suroeste, manteniéndose ligero.

A las 14:00, el pronóstico muestra la primera variación importante del día: habrá nubes y claros, con una temperatura máxima cercana a los 27 °C. El viento aumentará su intensidad, soplando del suroeste entre 10 y 26 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá en nivel medio, por lo que sí será recomendable usar protector solar si estarás bajo el sol durante estas horas. Alrededor de las 17:00 se mantendrá el cielo entre nubes y momentos de claridad, con 25 °C y sensación similar.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 9 estados de #México.



Más información en ?? https://t.co/P1MwOvY80q pic.twitter.com/HTOiHOSvEy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2025

El viento seguirá moderado, ahora desde el oeste y con rachas que podrían llegar a 26 kilómetros por hora. Esta combinación generará un ambiente cálido pero más ventilado que durante el mediodía. Al caer la noche, el clima se estabilizará nuevamente. A las 20:00 regresará el cielo despejado con 21°C y un viento suave del oeste. Ya cerca de las 23:00, la temperatura bajará a 18 °C y el cielo tendrá nubes intermitentes, sin cambios bruscos de viento ni condiciones adversas.

