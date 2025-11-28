Ciudad Obregón: Padres y escuela financian fumigación ante brote de dengue en secundaria José Rafael Campoy

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la aportación económica de padres de familia y la propia escuela secundaria José Rafael Campoy, se realizó una fumigación por parte de particulares ante la importante presencia de mosquitos y algunos casos de dengue.

Alicia, madre de familia de una alumna del plantel, explicó que surgió la preocupación entre los padres ante el registro de casos de jovencitos con dengue.

Sí, ha habido varios alumnos que han tenido dengue confirmados; de hecho, en el salón de mi niña, son como tres que ahorita no vienen por dengue y ¡hay más!", aseguró.

La presencia del mosco continúa

"A nosotros los papás nos pidieron dinero, pagamos 10 pesos por cada padre de familia en cada salón y fumigaron la semana pasada. Si te metes a los salones, te das cuenta, como el jueves que hubo junta y nos pasaban volando los mosquitos aun recién fumigado", dijo. Por su parte, Víctor Hugo Vásquez Torres, director de la escuela en su turno matutino, reconoció que desde principios del ciclo escolar se ha trabajado con la limpieza.

Ahora en noviembre fue cuando nos llegan casos de alumnos que están con dengue, platicando con la sociedad de padres, acordamos que entre ellos y el plantel aportáramos económicamente mitad y mitad para hacer una fumigación particular, misma que fue el 15 de noviembre", comentó el directivo.

Reconoció que, en los días posteriores a la fumigación, comenzaron a reportarse de uno a cinco casos diarios de dengue, lo que generó preocupación entre las autoridades sanitarias y la comunidad.

Ahorita tenemos unos seis que tuvieron recaída en casa, fueron atendidos, se les complicó, tenemos dos alumnos que fueron hospitalizados, ya nos entregaron el documento del laboratorio que entregamos al área correspondiente", apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui