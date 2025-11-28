Clima en Sonora: Advierten de HELADAS por nuevo sistema invernal; ¿LLOVERÁ esta NOCHE?

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de viernes 28 de noviembre de 2025? Si es así, no dejes de leer el pronóstico del clima en Sonora, pues las autoridades están advirtiendo por heladas debido a un nuevo sistema invernal. Además, conoce si para esta jornada nocturna se presentarán lluvias en el estado. TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer para conocer el estado del tiempo en la entidad.

De acuerdo al último reporte de la Conagua, para esta noche de 28 de noviembre se espera un descenso de temperaturas; sin embargo, no se espera que se registren precipitaciones. El reporte señala: "Flujo del oeste en niveles altos y medios mantendrán la entrada de nublados abundantes, principalmente sobre el sur y oriente de la región, pero la posibilidad de precipitaciones aún es prácticamente nula. Se prevén temperaturas entre 0 y 5 °C en las sierras más elevadas, e incluso algunas heladas".

Los fenómenos #Meteorológicos que determinarán el estado del tiempo mañana y el sábado en #México, consúltalos en https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/voyL9GWsvF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2025

Por otra parte, el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) da a conocer que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del país durante el día sábado 29 de noviembre, generando rachas de viento fuertes, de 65 kilómetros por hora (km/h), y un descenso en las temperaturas, lo cual afectará a Sonora. Y un nuevo sistema invernal ingresará al territorio sonorense durante el periodo que abarca los días 3 al 6 de diciembre. Dicho sistema generará la probabilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes, así como un descenso marcado en las temperaturas. Aunado a esto, rachas de viento fuertes, así como la posible caída de nieve/aguanieve sobre la región montañosa del estado de Sonora.

¿Cómo será el pronóstico del clima para mañana sábado 29 de noviembre?

Según lo reportado por el SMN, se espera que mañana sábado 29 de noviembre se tenga en Sonora un cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región; y muy frío a frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido con viento de dirección variable con rachas de hasta 30 km/h en la región y de 40 km/h en costas de Sinaloa.

Conoce el pronóstico para Sonora de hoy en la noche

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua