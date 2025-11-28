Clima en Sonora HOY: Mañana fría, tarde cálida y cielo despejado este 28 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Conocer el pronóstico del clima este viernes 28 de noviembre es clave para organizar las actividades sin contratiempos. Aunque Sonora tendrá un ambiente estable en comparación con otras regiones del país, las variaciones entre la mañana y la tarde harán necesario tomar precauciones, sobre todo para quienes trabajen al aire libre o recorrerán carretera. Aquí te compartimos toda la información.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el estado iniciará el día con cielo despejado a parcialmente nublado y sin posibilidad de lluvia. El ambiente matutino será fresco a templado en gran parte de la región, mientras que en las zonas serranas persistirá el frío con probabilidad de heladas tempranas. En puntos como Nogales o Cananea, las temperaturas mínimas rozarán valores bajos propios de la temporada, acompañadas de viento ligero proveniente del oeste.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la tarde, el clima se volverá más cálido en la mayor parte del territorio sonorense. Municipios como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y San Luis Río Colorado registrarán máximas que oscilarán entre 25°C y 29°C, con sensación térmica elevada en zonas costeras. En contraste con lo que ocurrirá en el sureste del país (donde el frente frío 16 ocasionará lluvias intensas), Sonora mantendrá estabilidad atmosférica.

La influencia del Pacífico permitirá un ambiente agradable, acompañado por viento del oeste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar a 35 kilómetros por hora en algunas áreas. Para la noche, el cielo continuará despejado y el ambiente volverá a refrescarse, especialmente en el norte y oriente del estado. Aunque no se esperan precipitaciones, sí se sentirá un descenso moderado en comparación con la tarde, por lo que es recomendable tener abrigo a la mano al regresar a casa.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a intensas en regiones de 9 estados de #México.



Más información en ?? https://t.co/P1MwOvY80q pic.twitter.com/HTOiHOSvEy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2025

En las zonas serranas, el frío será más marcado y podría repetirse la presencia de heladas durante la madrugada del sábado. Cabe señalar que, para este último día de la semana, no se prevén fuertes lluvias ni chubascos en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui