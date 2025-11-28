¿Día CALUROSO en Ciudad Obregón? Así será el CLIMA en Sonora este VIERNES 28 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Comenzar la jornada con información clara sobre el clima en Ciudad Obregón es indispensable para preparar tu día, especialmente si tienes actividades al aire libre o pasarás tiempo en la calle. Hoy viernes 28 de noviembre de 2025, la cabecera municipal de Cajeme tendrá un ambiente estable, sin lluvias a la vista, pero con ligeros cambios en la temperatura y en la intensidad del viento que conviene tener en cuenta. ¡Aquí más información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la previsión de The Weather Channel, este viernes 28 de noviembre tendrá un cielo mayormente despejado, alternando momentos de nubes y claros a lo largo del día. Durante las primeras horas, entre las 6:00 y las 9:00, el amanecer será ligeramente frío. El termómetro marcará entre 14 y 19°C y condiciones de cielo parcialmente nuboso.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

El viento se mantendrá flojo, variando del noreste al noroeste y alcanzando ráfagas máximas de 10 kilómetros por hora. Hacia el mediodía, la temperatura aumentará con rapidez. Para las 11:00 se esperan alrededor de 25°C, mientras el cielo continuará con nubes y claros. El viento soplará desde el suroeste con más intensidad que en la mañana, llegando hasta 13 kilómetros por hora. Durante estas horas el índice UV ascenderá a nivel medio.

Por la tarde, el ambiente será el más cálido del día. Cerca de las 14:00, Ciudad Obregón alcanzará los 28°C, con una sensación térmica cercana a los 27. El viento se intensificará ligeramente desde el oeste, con velocidades de entre 7 y 20 kilómetros por hora, aunque sin condiciones que representen riesgo. El cielo se mantendrá despejado con algunas nubes dispersas y el índice UV seguirá en nivel medio, recomendable usar protector solar si tienes actividad al aire libre.

Al caer la tarde, alrededor de las 17:00, el clima será más agradable. La temperatura bajará a 25 grados y, aunque el viento se mantendrá desde el oeste, disminuirá su fuerza. El índice UV regresará a nivel bajo. Para la noche, entre las 20:00 y las 23:00, el ambiente será fresco. Se esperan valores entre 20 y 18°C, con cielo de nubes y claros que se mantendrá sin variaciones significativas. El viento será suave, No se prevén condiciones severas ni humedad excesiva, por lo que la noche será tranquila y con buena visibilidad.

