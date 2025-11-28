Durazo creará un organismo autónomo para elegir al nuevo titular de Protección Civil y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 28 de noviembre te informamos sobre el nombramiento del nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Itson celebra 70 años de excelencia académica y nuevos programas educativos

El rector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), Jesús Héctor Hernández López, rindió su Segundo Informe de Actividades ante la comunidad cajemense; donde destacó la calidad como universidad pública estatal y autónoma, con una oferta de 58 programas educativos y la apertura de la Licenciatura en Derecho en la Unidad Obregón.

Congreso de Sonora aprueba crédito de 1,500 mdp para obras en 2026

El Congreso de Sonora aprobó la solicitud de crédito hasta por mil 500 millones de pesos enviada por el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, cuyo objetivo es financiar un total de 92 obras durante el año 2026,la ampliación a 4 carriles de la carretera de Hermosillo a Bahía de Kino, también 200 millones de pesos para la rehabilitación total del Bosque Urbano de la Sauceda y la perforación de pozos para la capital sonorense.

Durazo creará un organismo autónomo para elegir al nuevo titular de Protección Civil

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que el nombramiento del nuevo titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se realizará hasta que concluya la reestructuración administrativa de la dependencia; el mandatario detalló que se creará un organismo autónomo independiente del Gobierno del Estado para su elección.

