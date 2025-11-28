Gobernador Durazo respalda el desarrollo turístico de San Carlos, con megaproyecto de 'Torre Seascape'

San Carlos, Sonora.- Con una inversión de poco más de mil 880 millones de pesos, Alfonso Durazo declaró que San Carlos se consolida como un polo estratégico de alto potencial para la atracción de viajeros e inversionistas nacionales y extranjeros en el estado de Sonora.

Durante este viernes 28 de noviembre de 2025, el mandatario estatal estuvo presente en la colocación de la primera piedra del magno proyecto en el Pueblo Mágico de San Carlos, en el Puerto de Guaymas. Durazo subrayó que este destino del Noroeste del país se posiciona como el destino de playa por excelencia de estados vecinos como Arizona y Chihuahua.

Así mismo, destacó que con el inicio de la construcción de la torre de condominios y la gran inversión, podrá contribuir a la llegada de más empresas inversionistas y, por consecuencia, a más generación de empleos para la zona de Guaymas, lo que impacta de manera directa a la economía estatal y el bienestar del turismo.

El objetivo fundamental del proyecto es el bienestar de la gente, e iniciativas como estas generan empleo, y hay dos actividades que democratizan de manera óptima la distribución de la economía, que son el turismo, porque contrata muchísimo personal, y la construcción, porque también contrata mucho personal. Desarrollos como este los celebro, cuenten con toda la colaboración del gobierno del estado", sostuvo el jefe del Ejecutivo estatal.

El complejo Seascape San Carlos se suma a las inversiones que impulsan la competitividad turística y proyectan a Sonora hacia un crecimiento sostenido, reflejado en más y mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.

Hoy asistí a la colocación de la primera piedra del Seascape San Carlos, un proyecto que seguirá transformando la zona turística de nuestro querido Puerto de Guaymas.



Más de 1,800 millones de pesos en inversión que demuestran la confianza de los inversionistas en Sonora. ¡Vamos… pic.twitter.com/dHA1O6OUT5 — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui