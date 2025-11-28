Navojoa será uno de los seis municipios en Sonora que contarán con nueva guardería del IMSS

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa aprobó la donación de un predio en la Unidad Deportiva 'Faustino Félix Serna', para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construya una nueva estancia infantil debido a la falta de espacios en las guarderías de la localidad, rezago que afecta a las madres trabajadoras.

Martha Elena Armenta Tejeda, síndica procuradora del Ayuntamiento de Navojoa, mencionó que la nueva guardería del IMSS estará ubicada dentro de la unidad deportiva, sobre el bulevar Rafael J. Almada y avenida Jalisco.

Por su parte, el presidente municipal, Jorge Alberto Elías Retes, explicó que se trata de la construcción de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Seguro Social, con una superficie de dos mil 500 metros cuadrados; una obra proyectada para este 2026.

Es un proyecto de 80 millones de pesos (mdp) estamos hablando de que serán seis CECI-IMSS en todo Sonora y Navojoa fue elegida como una de las ciudades beneficiadas… No hay terrenos que cumplan con la viabilidad que el IMSS necesita, por eso acabamos de regularizar esos terrenos (unidad deportiva) para que sea donado al Seguro Social", expresó.

Cabe señalar que actualmente el municipio de Navojoa registra un déficit en cuanto a espacios para guarderías infantiles, lo cual complica la situación para las madres de familia trabajadoras; por lo que esta obra promete brindar un espacio seguro y educativo para los pequeños y que los padres de familia puedan seguir trabajando con tranquilidad.

En Navojoa hay guarderías que tienen listas de espera de hasta un año, entonces el que nosotros como gobierno podamos brindar este tipo de servicios a la ciudadanía es extraordinario… Hay muchas mamás que van a diario a preguntar por campo, por lo que es muy importante poder lograr este apoyo y beneficio para los padres trabajadores, pero principalmente para los niños, quienes salen con muy buenos hábitos", puntualizó Ayerim Erro Félix, regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fuente: Tribuna del Yaqui