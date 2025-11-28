Todos los sectores deben participar en decisiones sobre reordenamiento del Centro: Taxistas de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Fundación Carlos A. Madrazo, Reynaldo Castillo López, destacó que, en lo que respecta a las acciones que se emprenderán para el reordenamiento del centro comercial de Ciudad Obregón, deben ser tomados en cuenta y no solo los comerciantes.

El líder de los trabajadores del volante destacó que debe haber una mayor apertura al momento de tomar las decisiones relacionadas con el reordenamiento, porque no todos los involucrados en las actividades del área comercial del municipio están afiliados a Canaco o a las agrupaciones de vendedores ambulantes.

180 taxistas son los que actualmente prestan el servicio de ruta a diferentes colonias, los mismos que se han organizado en varios sectores del centro.

Fuente: Tribuna del Yaqui