Transportistas de carga especializada en Sonora denuncian que continúan enfrentando actos de extorsión

Hermosillo, Sonora.- Transportistas de carga especializada en Sonora denunciaron que continúan enfrentando actos de extorsión por parte de la Guardia Nacional (GN) y policías municipales en distintos municipios, situación que consideran uno de los problemas más graves para su operación diaria y que afecta directamente la economía del sector.

Alejandro Rocha Gámez, subsecretario del Transporte del Comité Estatal de la CTM Sonora, explicó que los agentes exigen documentación excesiva y criterios contradictorios, como solicitar licencias estatales cuando el transporte federal únicamente requiere licencias federales. "Estas inconsistencias se utilizan para detener unidades y presionar a los choferes, generando costos adicionales, retrasos injustificados y una sensación de inseguridad que afecta el desempeño del gremio", reconoció.

Además, insistió en la importancia de establecer criterios claros y uniformes en los operativos de control, que respeten la normativa federal y eviten que los choferes enfrenten situaciones de arbitrariedad o extorsión durante su trabajo diario, garantizando un entorno más seguro y justo para todos.

"Hacemos un llamado enérgico a las autoridades de gobierno para que detengan este tipo de situaciones. El gremio no está en contra de las revisiones, pero sí de las formas en cómo muchas veces lo hacen; es necesario que se utilice un criterio para el desarrollo de su trabajo", comentó. Finalmente, Rocha Gámez puntualizó que es de suma importancia que las actividades productivas puedan trabajar sin trabas y seguir contribuyendo a la economía del país.

uD83DuDDDE?uD83CuDF35 Top 3 de la información más relevante en Sonora uD83DuDCCD?



Con Casa Ley, te presentamos las noticias y eventos que están moldeando la actualidad en nuestro estado. uD83DuDCF2uD83DuDDE3?https://t.co/dG2fPF6nbI#NoticiasSonora #InformaciónRelevante #CasaLey #ActualidadSonora #SonoraInforma pic.twitter.com/FXlEB2ycGg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui