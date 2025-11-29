Alerta en la ExpoFest Cajeme: Detectan BOLETOS FALSOS para Edición Especial; ¿cómo saber si fui víctima?

Ciudad Obregón, Sonora.-Después de años sin una fiesta para la comunidad de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, y los alrededores, regresó la ExpoFest Cajeme, que hasta el momento ha tenido un buen recibimiento con distintos espectáculos para todas las edades; sin embargo, no está exenta de situaciones de alerta. Y es que las autoridades están advirtiendo que han detectado boletos falsos para la presentación del evento de Edición Especial; aquí te contamos cómo saber si has sido víctima.

La información se dio a conocer mediante un comunicado de parte de las autoridades, en el que señalaron que la venta de boletos falsos se ha dado a través de redes sociales. "Se ha detectado, a través de redes sociales, la venta de boletos falsos para el evento de Edición Especial que se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en ExpoFest Cajeme", afirma el boletín compartido. Dio a conocer que tanto las autoridades correspondientes como los promotores del evento ya están al tanto de esta situación.

Alertan por boletos falsos

¿Cómo saber si mis boletos no son falsos?

Las autoridades de la ExpoFest Cajeme 2025 señalan que si compraste boletos mediante redes o cualquier medio fuera de los canales oficiales, los cuales son ticketstar.com.mx y Hotel Wyndham Garden, tus boletos podrían ser falsos, siendo una alta probabilidad. Por lo cual invitan a quienes hayan sido víctimas de esta situación a presentar una denuncia ante las autoridades.

Cabe señalar que si tu boleto resulta falso, no podrás ingresar al evento Edición Especial este próximo domingo 30 de noviembre en la ExpoFest. "Le recordamos que, en caso de que su boleto resulte falso, nos veremos en la obligación de negarle el acceso al evento. Agradecemos su comprensión y le invitamos a comprar únicamente en los puntos oficiales", afirma el comunicado.

¿Quién es Edición Especial?

Es una banda mexicana de música norteña formada en el 2007 por los primos Arturo Villa (primera voz y acordeón) y Cristian Valenzuela Villa (batería), y actualmente está compuesta también por Andy Bernal (segunda voz y bajista) y Alan Salazar (bajo quinto). Aunque inicialmente se presentarían en la ExpoFest Cajeme 2025, el pasado 8 de noviembre la presentación fue reprogramada para este domingo 30 de noviembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui