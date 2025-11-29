Avanza al 80 por ciento la obra del paso a desnivel Colosio–Solidaridad en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El paso a desnivel que se construye en el cruce de los bulevares Colosio y Solidaridad en Hermosillo registra un avance del 80 por ciento, informó el Gobierno Municipal, al destacar que esta obra será clave para mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la capital sonorense.

La Dirección General de Desarrollo de Infraestructura (DGDI) precisó que actualmente se trabaja en la fase de pavimentación, la instalación de cableado subterráneo y el embellecimiento de camellones, donde ya fueron plantados árboles nativos que se adaptarán al terreno antes de la inauguración.

"Ya se ve la luz al final del túnel. El paso a desnivel Colosio–Solidaridad avanza al 80 por ciento. Cada día más cerca de transformar la movilidad en Hermosillo", declaró Astarté Corro Ruiz, titular de la DGDI.

El Ayuntamiento destacó que esta obra tendrá un impacto directo en la circulación diaria de aproximadamente 74 mil vehículos, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la arborización del municipio mediante la integración de vegetación propia de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui