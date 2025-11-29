Clima Sonora HOY: Pronóstico de TEMPERATURAS en Ciudad Obregón sábado 29 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Para quienes saldrán desde temprano a trabajar, estudiar o realizar actividades al aire libre en la cabecera municipal de Cajeme, es importante conocer cómo será el clima en Ciudad Obregón este sábado 29 de noviembre de 2025. El amanecer traerá condiciones estables, pero con variaciones en temperatura y sensación térmica a lo largo del día, por lo que conviene revisar el pronóstico completo antes de planear la jornada. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este sábado

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con los datos de The Weather Channel, este sábado Ciudad Obregón estará dominado por un patrón de nubes y claros, con un ambiente fresco al amanecer, cálido durante la tarde y nuevamente templado hacia la noche. El sol saldrá a las 06:51 y se ocultará a las 17:24, con una fase lunar creciente iluminada al 66 por ciento.

Así será el clima en Ciudad Obregón este sábado. Foto: Conagua

Durante las primeras horas, el clima será mayormente tranquilo. Cerca de las 08:00, la temperatura se ubicará en 16°C, con cielo parcialmente nuboso y viento débil del noreste. Más tarde, hacia las 11:00, el clima se tornará más cálido, alcanzando los 25°C. El viento cambiará al noroeste y se registrará un índice de rayos ultravioleta (UV) de nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar si se estará expuesto al sol durante ese periodo.

El punto más cálido del día llegará por la tarde. Cerca de las 14:00, Ciudad Obregón registrará una temperatura de 28°C, aunque la sensación térmica rondará los 27. El cielo seguirá con nubes y claros y el viento será débil desde el oeste. El índice UV será moderado, por lo que conviene evitar exposiciones prolongadas. Para las 17:00, después del máximo de calor, el ambiente bajará ligeramente a 25 grados, todavía con cielo parcialmente despejado y sin radiación UV significativa.

Hacia la noche, el clima en Ciudad Obregón volverá a ser fresco. A las 20:00, la temperatura descenderá a 20°C con viento muy leve del oeste. Más tarde, alrededor de las 23:00, el termómetro marcará 19°C con condiciones de nubes y claros y viento del sur, de uno a cuatro kilómetros por hora, ideales para actividades al aire libre o traslados nocturnos sin riesgo de lluvias o cambios bruscos.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)