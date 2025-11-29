En Etchojoa realiza jornadas de descacharre para proteger a comunidades del mosco del dengue

Etchojoa, Sonora.- Personal de las direcciones de Salud Municipal y Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Etchojoa realizaron una jornada de descacharre más para proteger la salud de las familias y prevenir enfermedades como el dengue.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal, explicó que en esta ocasión se visitaron las comunidades de Villa Tres Cruces y Las Guayabas, por instrucciones del Departamento de Vectores en el Distrito de Salud número cinco.

Estamos trabajando de la mano con la ciudadanía porque la salud es prioridad. Agradezco la participación de cada familia que se sumó a esta jornada; juntos podemos mantener nuestras comunidades libres de riesgos", afirmó el munícipe.

Durante la jornada de descacharre se recorrieron las viviendas para retirar cacharros, basura y objetos que pudieran convertirse en criaderos del mosquito transmisor, contando con el apoyo de decenas de familias que respondieron al llamado del Ayuntamiento. Por lo que las autoridades exhortaron a no bajar la guardia.

Fuente: Tribuna del Yaqui