Entregan premio de 'Estudiantes Distinguidos' en Navojoa a seis alumnos de la Unison

Navojoa, Sonora.- Dedicación, disciplina y motivación en salir adelante es lo que caracteriza a Karen Viviana López Félix, alumna de la licenciatura en Derecho que ha sido nombrada como 'Estudiante Distinguida' gracias a sus calificaciones de excelencia académica, pese a los retos que esto implica.

En el marco del 46 aniversario de su fundación, la Universidad de Sonora (Unison) campus Navojoa entregó reconocimientos al trabajo y esfuerzo de los estudiantes con excelencia académica, un mérito que pocos alumnos logran alcanzar durante sus estudios superiores.

Cabe mencionar que, además de Karen Viviana, los alumnos que recibieron la distinción de 'Estudiantes Distinguidos' son: Damaris Saraí Figueroa Rivera, Carlos Armando Mendívil Ramírez, Irving Rubén Lomelí Sandoval y Cristina Guadalupe Solís Navarro; así como los alumnos de posgrado, Byron Galindo Ornelas y Marisol Murillo Alonso.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestros buenos profesores y mentores; su guía, basada en la vocación y el rigor académico, nos ha enseñado a pensar con criterio, a investigar con profundidad y a actuar con responsabilidad; como Estudiantes Distinguidos de Unison Navojoa, sabemos que la excelencia no es un punto de llegada, sino un punto de partida", puntualizó López Félix.

Fuente: Tribuna del Yaqui