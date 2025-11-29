¿Frío o calor? Pronóstico del CLIMA en Sonora HOY 29 de noviembre: Mañana, tarde y noche

Hermosillo, Sonora.- ¿Este último sábado del mes tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es afirmativa, ya sea por motivos laborales o recreativos, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que prevén las autoridades meteorólogas. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte de temperaturas en la entidad.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, este sábado 29 de noviembre el estado de Sonora presentará cielo parcialmente nublado desde las primeras horas del día y sin probabilidad de lluvia. Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado en la mayor parte del estado; sin embargo, las zonas serranas podrían registrar frío más intenso e incluso heladas ligeras debido a la presencia de aire polar que aún mantiene bajas las temperaturas al amanecer.

Así será el clima en Sonora este sábado 29 de noviembre. Foto: Conagua

Hacia el mediodía y durante la tarde, el clima cambiará de forma notable. Municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón y Huatabampo alcanzarán valores cercanos a los 27 y 28°C, mientras que regiones del norte como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Agua Prieta mantendrán temperaturas más moderadas, entre 20 y 24°C. En localidades costeras como Puerto Peñasco, el ambiente se mostrará templado, rondando los 22°C.

En todos los casos, el estado del cielo será mayormente despejado con intervalos de nubes sin amenaza de precipitaciones. A lo largo del día, el viento será de dirección variable con intensidades de 10 a 20 kilómetros por hora en la mayor parte del estado. Hacia las zonas limítrofes con Sinaloa, las rachas podrían elevarse ligeramente, llegando entre 30 y 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por carretera o transiten en zonas abiertas.

Este comportamiento del viento está asociado al debilitamiento progresivo de la masa polar del Frente Frío número 16, que aún deja secuelas en el norte del país. Ya entrada la noche, las temperaturas volverán a descender, especialmente en municipios del noreste y en áreas serranas donde el ambiente retomará condiciones frías. Ciudades como Agua Prieta y Nacozari podrían bajar a los 4 y 8 grados respectivamente.

En el centro y sur, como Hermosillo, Guaymas y Ciudad Obregón, la noche se mantendrá menos fría, con valores cercanos a los 14 a 18 grados y con cielo despejado o con nubes aisladas.

¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)