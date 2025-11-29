Gobierno del Estado y Sader establecen pagos e incentivos para productores de trigo en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México (Sader), Leonel Cota Montaño, se reunieron con productores del estado para definir los tiempos y mecanismos de pago de incentivos al trigo panificable correspondientes a los ciclos primavera-verano 2024 y otoño-invierno 2024-2025.

"Quiero agradecer muy particularmente a nuestra presidenta, de verdad, ha sido extraordinariamente solidaria con nuestro planteamiento en condiciones muy complejas a nivel nacional", indicó. El mandatario reconoció el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha brindado al campo sonorense y la voluntad de los productores para mantener abierta una mesa de diálogo.

Sonora garantiza pagos a productores de trigo

Durante el encuentro se acordó abrir ventanillas en diciembre para el registro de los productores beneficiarios. La Secretaría de Agricultura publicará en un plazo no mayor a 15 días la mecánica operativa para el otorgamiento de estos incentivos dentro del Programa Precios de Garantía a Productos Alimenticios Básicos.

Plazo

Además, Sader abrirá en un plazo de 21 días una ventanilla para que quienes consideren haber sido excluidos de pagos anteriores de maíz y trigo puedan presentar su solicitud de revisión. Las solicitudes se analizarán y resolverán en un máximo de 45 días.

En los primeros días de diciembre se llevará a cabo una reunión de trabajo sobre la política agrícola mexicana. Además, se estableció que el pago será aplicable a productores con hasta 50 hectáreas y un máximo de 140 toneladas, según el precio de garantía vigente. Posteriormente se abrirán las ventanillas para los registros correspondientes.

Me reuní con productores sonorenses de trigo, acompañado por Leonel Cota Montaño, subsecretario de la SADER.



Acordamos el pago de los precios de garantía y la apertura de ventanillas para iniciar, desde este mismo mes, la dispersión de los recursos, gracias al respaldo de… pic.twitter.com/6sbX2Suj0A — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui